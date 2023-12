Tocca con la canna da pesca i fili dell’alta tensione: 73enne muore folgorato

S’era recato a pesca, ma è rimasto folgorato dall’alta tensione. E’ successo ad un 73enne a Fondi in provincia di Roma. Per la vittima doveva essere una piacevole parentesi di pesca e invece s’è trasformata in tragedia.

Con la canna in carbonio che aveva tra le mani il pescatore e’ entrato accidentalmente in contatto con i sovrastanti cavi dell’alta tensione, ed e’ stato investito da una forte scarica elettrica che lo ha fatto sbalzare nel canale.

Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno soccorso l’uomo portandolo fuori dall’acqua, praticandogli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Sul posto anche gli operatori sanitari che hanno tentato ulteriori manovre per rianimarlo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto.