Sommatino: venerdì con “Eccellenze stellari” tutte le novità del settore “sposi”

La Villa Maria Franca che si trova n Contrada Draffù a Sommatino, immersa tra le dolci colline nissene e, ospiterà venerdì prossimo, 22 dicembre, alle ore 21, una tappa di “Eccellenze Stellari”, format di intrattenimento ideato dall’imprenditore, promoter ed events planner Francesco Bellia, già fondatore e direttore del Premio Internazionale Donnafugata.

La proprietà, acquistata dalla famiglia Alotta negli anni 90′, è stata ristrutturata per offrire una location suggestiva per eventi ed occasioni speciali, coniugando in modo sapiente tradizione e innovazione.

L’evento è dedicato alle imprese che operano nel settore “sposi” e lo farà in grande stile, tra musica e degustazione di buon cibo, grazie alla collaborazione con La Bottega, nota impresa di ristorazione sita a Licata, regalando agli invitati e ai loro ospiti anche un meraviglioso momento di intrattenimento con un defilé di alta moda nell’ambito del quale sarà protagonista, assieme a una decina tra modelli e modelle, la nota showgirl ed ex Miss Italia, Manila Nazzaro, che per l’occasione indosserà abiti da cerimonia e, appunto, da sposa.

Cresce intanto l’attesa per un evento di rilievo che anticipa le festività natalizie e che, come dichiarato dalla proprietà della struttura, è il primo di una serie di iniziative collaterali che Villa Maria Franca intende ospitare in parallelo con gli eventi privati.

Accanto a Manila Nazzaro sfilerà, tra modelle e modelli, anche Mister Italia Talento 2023, Angelo Palermo.

A condurre la serata sono state chiamate due eccellenze del panorama artistico regionale: Gloria Incorvaia, attrice, modella e indossatrice ed Emanuele Cellauro, attore teatrale, speaker radiofonico la cui ascesa nel panorama artistico siciliano.