Quattro chili di cocaina nel doppio fondo di una pentola: arrestata dalle Fiamme Gialle una 47enne

Una pentola davvero particolare, molto più pesante delle altre, quella che i militari delle Fiamme Gialle hanno deciso di controllare meglio al suo arrivo dall’Ecuador.

E’ stato così che i militari delle Fiamme Gialle hanno intercettato un carico di quattro chili di cocaina nascosto nel doppio fondo di una pentola arrivato nell’hub internazionale con un volo dall’Ecuador.

I finanzieri hanno controllato il set di pentole e forato con un trapano una padella particolarmente pesante. Il carico, secondo le Fiamme Gialle, avrebbe fruttato circa 6mila dosi per un valore di 300mila euro. A quel punto, come riportato dall’Ansa, le Fiamme Gialle lo hanno seguito sino al destinatario arrivando alla 47enne che è stata arrestata in flagranza con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.