Positiva all’alcol test chiama il padre: ubriaco anche lui, sanzione penale e patente ritirata ad entrambi

Va a prendere la figlia appena multata per guida in stato di ebbrezza, ma risulta anche lui positivo all’alcol test. E’ accaduto a Rimini dove la giovane, fermata da una pattuglia della polizia municipale mentre era alla guida della sua auto, è stata trovata positiva. Ha chiamato il padre, ma anche lui aveva assunto alcol. E così, gli agenti hanno ritirato la patente a entrambi.

L’uomo ha raggiunto il posto di controllo e gli agenti della pattuglia si sono subito insospettiti alla vista delle manovre poco “pulite” e alquanto brusche con cui il padre è arrivato e ha parcheggiato per prelevare la figlia. E’ quindi stato sottoposto al pre-test, che ha rilevato la positività. Si è però rifiutato di fare la prova ufficiale ed è stato poi denunciato per guida in stato di ebbrezza.

La squadra di polizia giudiziaria ha ritirato la patente a padre e figlia con due sanzioni di tipo penale. Alla giovane, che aveva un valore compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, è stata notificata la violazione con ritiro di patente da sei mesi a un anno, oltre alla decurtazione di 10 punti e la denuncia in stato di libertà (Tgcom24).