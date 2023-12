Una neonata è morta a Cisternino in provincia di Brindisi, subito dopo il parto avvenuto in un’abitazione. La mamma della bambina, una donna di 34 anni, è stata trasportata d’urgenza in Ospedale dove è ancora ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Prima del ricovero ospedaliero, il personale medico ha stabilizzato la donna, per una emorragia post parto, per poi trasferirla in Ospedale. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Procura della Repubblica.