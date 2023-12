Pallavolo Femminile B2. Prima sconfitta stagionale per la Traina Caltanissetta 1-3 contro il Cus Catania

Prima sconfitta stagionale per la Traina nel campionato di serie B2. Il sestetto di coach Marco Relato (nella foto) è stato battuto in casa al Pala Cannizzaro 1-3 dal Cus Catania. Partita che sembrava essersi messa bene per le padrone di casa che si erano aggiudicate il primo set 25-22.

E invece a partire dal secondo set è iniziata un’altra partita. Anche perchè le avversarie delle nissene hanno cominciato a macinare pallavolo di qualità mentre la Traina non è riuscita a trovare gli spunti giusti. Perso il secondo set 22-25, nel terzo la tanto attesa reazione di Moneta e compagne non è arrivata con le catanesi che si sono imposte 17-25.

A quel punto, la Traina avrebbe potuto rimontare e conquistare una vittoria da due punti, ma le catanesi hanno dimostrato forza e personalità al cospetto di una Traina la cui prestazione è stata veramente ben al di sotto di normali standard. Con la conseguenza che, anche nel quarto set, è proseguito lo show catanese con il Cus che s’è imposto 22-25 chiudendo il match e conquistando tre punti d’oro per la sua classifica.

Per la Traina primo stop stagionale, per altro ottenuto al culmine di una partita giocata male e finita peggio. La squadra ha espresso una pallavolo efficace solo a tratti subendo troppo le giocate delle avversarie che sono apparse in grande spolvero rispetto ad una Traina decisamente appannata.