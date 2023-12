Pallavolo Femminile B2. La capolista Traina a caccia dell’ennesima vittoria per mantenere la leadership in campionato

Dopo avere superato brillantemente l’ostacolo Volley Valley a domicilio, la TRAINA SRL si trova davanti ad un altro banco di prova costituito dal CUS Catania, fresco di terzo posto solitario a cinque punti dalla zona play off.

Accreditata ad inizio stagione come outsider, la formazione guidata da Luana Rizzo partita dopo partita si è distinta come una delle maggiori pretendenti ad un posto nei play off e con questo spirito ci si attende una formazione agguerrita fermamente decisa a ridurre, in virtù dello scontro diretto, il distacco dal vertice della classifica.

Infatti in caso di vittoria delle padrone di casa il gap di cinque punti si appesantirebbe, mentre un eventuale successo delle catanesi le inserirebbe a pieno titolo nella corsa play off in attesa dell’ultimo scontro diretto del girone di andata tra Modica e TRAINA SRL.

Nelle ultime settimane le universitarie sono molto cresciute sul piano del rendimento, come testimoniato dalla prestazione del 18 novembre a Modica dove hanno messo, per la prima volta in stagione, in palese difficoltà la corazzata Modica.

Attorno all’asse Ferlito-Marino è stata assemblata una formazione con tanti elementi di esperienza e qualche giovane di prospettiva.

Il CUS fino ad ora ha messo in campo forse il gioco più ricco di soluzioni dell’intero girone e sabato ci si attende al palaCannizzaro una partita spettacolare tra due formazioni che hanno piena consapevolezza della posta in palio.

In casa TRAINA SRL, dopo la convincente prova di Catania, si guarda con fiducia il prosieguo del campionato, con la piena consapevolezza che ogni gara costituisce una battaglia da vincere e quella di sabato, dove si alza l’asticella delle difficoltà, è uno snodo importante per misurare le proprie ambizioni.

La gara di sabato 2 dicembre sarà arbitrata da Giuseppe Fabrizio Scarcella della sezione di Varese e Luigi Messina della sezione di Milano-Monza-Lecco e verrà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Traina Albaverde