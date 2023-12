Meteo: fine anno tra pioggia e neve ma a Capodanno il tempo migliorerà

Capodanno con meteo in peggioramento, piogge in arrivo al Nord e in parte del Centro, ritorno della neve sulle Alpi.

E’ il quadro del Centro meteo italiano che prevede, per le prossime ore, l’arrivo di una perturbazione atlantica. Al Nord nel corso del mattino sono attese molte nubi con precipitazioni su Liguria, Emilia, Lombardia, Venezia Giulia ed Alpi con neve attorno ai 1000-1200 metri. Nel corso del pomeriggio fenomeni attesi sul Triveneto, Lombardia, Emilia, Liguria e lungo l’Arco Alpino con accumuli localmente abbondanti ( 70-100 mm giornalieri) sul levante ligure e Friuli. Molte nubi sul resto del Nord, ma con basso rischio di pioggia. Al Centro ci saranno molte nubi fin dal mattino sui settori tirrenici con occasionali piogge a carattere intermittente ed irregolare. Giornata piu’ asciutta sul versante Adriatico con schiarite al mattino lungo le coste.

Al Sud e Isole attese molte nubi con piogge al mattino sulla Sicilia in estensione alla Calabria meridionale e Campania nella seconda parte di giornata.

Fonte: Agi