“La magia del Natale solidale”: la cooperativa sociale Infomedia festeggia con i propri bambini e le loro famiglie

Venerdì 15 dicembre, ha avuto luogo l’evento “LA MAGIA DEL NATALE SOLIDALE“, rivolto agli studenti con disabilità in carico presso la Cooperativa INFOMEDIA. I bambini ed i ragazzi, assistiti da Asacom e Oss della Cooperativa, hanno partecipato in massa per festeggiare e divertirsi in armonia insieme alle proprie famiglie.

Si sono immersi nel magico mondo di Santa Claus, con laboratori a tema, letterine di Natale, canti, balli e uno splendido “ angolo foto “con palloncini e vari accessori. Destinato tra l’altro alla consegna dei regali da Babbo Natale in persona.



L’evento nasce dal connubio tra un’idea di Rossella Bellomo, Asacom della Cooperativa,da sempre mossa da una grande passione per l’organizzazione di eventi, e la Mission ed il lavoro di Infomedia e di tutti i suoi dipendenti. Un pomeriggio in cui tutti, ma proprio tutti, hanno festeggiato insieme in attesa del Santo Natale; cercando di includere questi splendidi bambini in un mondo apparentemente magico e fantasioso, con la spensieratezza che solo i bambini hanno.



Tutto ciò in un momento storico in cui donare sollievo e gioia, diventa per tutti, ma in particolare per chi fa questo lavoro, priorità assoluta. Si ringraziano anche gli amici sponsor, i quali hanno contribuito anche loro alla buona riuscita dell’ evento.