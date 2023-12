Il primo presepe della storia: 800 anni fa l’idea di San Francesco a Greccio

Betlemme e Greccio sono due nomi di luoghi molto distanti tra loro ma segnati da un indimenticabile legame con il Presepe e la nascita di Gesù Bambino.

Betlemme è il luogo indicato nei Vangeli come il villaggio nel quale è nato Gesù Bambino.

Greccio, luogo ricco tanto di povertà quanto di fede, ebbe il privilegio di vedere la realizzazione del Primo Presepe Vivente.

Quest’anno ricorre l’ottocentesimo anniversario dalla realizzazione del primo presepe e la cittadina di Greccio che costituisce un patrimonio della fede e della cultura di tutto il mondo custodendo la primogenitura di un simbolo dell’aspirazione degli uomini alla fratellanza e alla pace eliminando ogni differenza dovuta a razza, religione, lingua o altre barriere di carattere ideale, culturale o fisico.

Non tutti conoscono la storia che ha portato San Francesco a creare questa tradizione.

Nel 1209 San Francesco si reca a Greccio per la prima volta e riesce a mettere fine alle calamità di origine naturali che stavano martoriando quella terra.

Dal 1217, il nobile Giovanni Velita, allora Signore di Greccio, si accosta a San Francesco e gli chiede di avvicinarsi al Paese per permettere ai fedeli di poter ascoltare la sua parola. Nel 1223 San Francesco fa un viaggio in Palestina, e sorge in lui il desiderio di rievocare la nascita di Gesù, di farlo proprio in un paese che gli ricordava Betlemme: Greccio.

Data la stretta amicizia che si era ormai consolidata tra i due, San Francesco chiede a Giovanni Velita di individuare un luogo, immerso nella natura, che potesse fare da sfondo a questa rivisitazione; idealmente una grotta dove avrebbe fatto costruire una mangiatoia, e in cui condurre un bue ed un asinello.

Il 24 dicembre 1223, a Mezzanotte, venne così realizzato il primo presepe della storia, che ha reso celebre in tutto il mondo il borgo di Greccio, incastonato tra le rocce a 700 metri di altezza.

E da allora il Presepe è diventato una presenza irrinunciabili in tutte le case e le chiese cristiane.