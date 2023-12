Ecco le 6 date dei Concerti natalizi della Giovane Orchestra Sicula a San Cataldo e Caltanissetta

Arrivano le date dei concerti della Giovane Orchestra Sicula sotto la direzione artistica del maestro Raimondo Capizzi. Sono 6 le date in questione (Gospel, orchestra e Polifonico) che saranno offerte alla collettività fra San Cataldo e Caltanissetta. Concerti durante i quali la vera protagonista sarà la solidarietà.

Così il maestro Capizzi: “Torniamo al Natale di un tempo, quello dove al posto dei regali c’erano i doni. Dono è offrire parte di sé stessi e donarlo per sempre a chi ne ha bisogno, per questo in tutti i concerti che organizziamo attiviamo la campagna solidale della raccolta beni alimentari da destinare agli enti solidali che li smisteranno alle famiglie bisognose delle nostre città. Se usiamo la musica solo per fare spettacolo andiamo contro i principi del Natale stesso. Musica come messaggio e veicolo per fare del bene, sempre.”

La prima sarà il 10 dicembre nella Chiesa di Sant’Anna a San Cataldo per ricordare il professor Mammano con la Corale Renzo Chinnici di San Cataldo ore 19:00, ospite Liliana Aiera. Seguirà il gran Concerto di Natale Città di San Cataldo giorno 28 Dicembre presso la Chiesa Madre con la Giovane Orchestra Sicula. Ospiti il soprano Liliana Aiera e il tenore Andrea Donzella, evento promosso da Lions Club Caltanissetta dei Castelli.

Il 3 gennaio invece il tradizionale Concerto di Capodanno città di Caltanissetta al teatro comunale Regina Margherita in collaborazione con l’amministrazione comunale. Intermezzi solidali con il coro gospel Joy’s chorus il 22 dicembre il presso l’istituto Testasecca di Caltanissetta e il 29 dicembre presso la Casa di riposo Mons. Gurrera Moncada.

L’orchestra sarà ospite invece per il Concerto di Natale organizzato dai Lions Club di Caltanissetta in sinergia con il liceo Musicale Manzoni Juvara la sera del 27 dicembre al Teatro Margherita di Caltanissetta. Un Natale pieno di musica ma soprattutto di tanta solidarietà.