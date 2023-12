Eccellenza. A Geraci contro Supergiovane Castelbuono la La Nissa vuol allungare a 13 la striscia di imbattibilità

Trasferta delicata per la Nissa. Con 6 punti di vantaggio con la Pro Favara, sfida da imbattuta a Geraci la Supergiovane Castelbuono allenata dall’ex Angelo Bognanni. Una partita che ha già tante motivazioni per le quali vale la pena di assistervi.

La Nissa vuol proseguire la sua striscia vincente in quanto ha come obiettivo non solo il titolo platonico di campione d’inverno, ma anche quello, ben più concreto, di gestire un vantaggio adeguato sulla Pro Favara in modo da mantenerla a debita distanza.

C’è comunque da affrontare e battere una Supergiovane che fin qui ha fatto bene in campionato e ottimamente in Coppa Italia dal momento che ha raggiunto le semifinali. La Nissa, tuttavia, in questa stagione non è certo compagine da lasciarsi intimorire da qualcuno: la sua solidità ma anche la sua facilità di gioco e di andare a rete costituiscono garanzie importanti per il tecnico Terranova.

Quest’ultimo, pur consapevole del valore degli avversari, sa benissimo che la sua squadra in questo momento vive un momento favorevole sul piano psicologico e della condizione, per cui punterà a vincere e, se possibile, a consolidare il vantaggio acquisito.

La probabile formazione della Nissa: Elezaj, Magro, Rossi, Privitera, Barrera, Neri, Semenzin, Pagano, Agudiak, Esposito, Dalloro.