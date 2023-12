Due giovani con lo scooter sul marciapiede: docente li invita a scendere e viene preso a schiaffi

Un professore di un Istituto scolastico di istruzione superiore di Bagheria, in provincia di Palermo, è stato aggredito e preso a schiaffi da due giovani. E’ successo in via Dante nei pressi di un bar.

Secondo il racconto di alcune persone presenti, due ragazzi erano sul marciapiedi, a bordo di un scooter che giravano indisturbati e che rischiavano d’ investire i passanti. Alla scena ha assistito uno dei professori dell’istituto che ha invitato i due a scendere dal marciapiede.

Per tutta risposta i due hanno schiaffeggiato il professore che non ha reagito. Alcuni ragazzi lo avrebbero difeso. Nel frattempo è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri che ha identificato i due aggressori.