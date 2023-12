Docente muore in campagna a Canicattì battendo la testa mentre stava potando un albero

Muore in campagna battendo la testa a seguito di una caduta mentre stava potando un albero. E’ la tragica fine che ha fatto a Canicattì Giuseppe Sanfilippo, 63enne docente dell’Istituto Agrario “Rosario Livatino”.

Come ha riportato il quotidiano La Sicilia, il docente canicattinese era in campagna e, secondo una prima ricostruzione, stava potando un albero quando, potando un albero, è caduto battendo la testa contro un masso.

A ritrovarne il corpo senza vita sono stati i familiari che, recatisi in campagna, lo hanno trovato a terra in una pozza di sangue. I soccorritori non hanno potuto che constatarne l’avvenuto decesso.