Condannato ex direttore di Poste Italiane per essersi appropriato dei risparmi di anziani clienti

E’ stato condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 10 mesi di carcere il direttore delle Poste Vincenzo Di Rosa, 63 anni, di Agrigento. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di essersi appropriato dei risparmi degli anziani clienti quando era direttore delle Poste a Castrofilippo in provincia di Agrigento.

L’ex direttore è stato riconosciuto colpevole di avere sottratto circa 160mila euro ai clienti poi risarciti da Poste Italiane. L’impiegato era accusato di più ipotesi di peculato e truffa. In particolare si sarebbe appropriato di circa 51 mila euro di proprietà dell’ufficio prelevandoli indebitamente dall’Atm e dalla cassa. Contestate, inoltre truffe ai danni di clienti a cui avrebbe sottratto soldi con vari pretesti.

Nel marzo del 2015, ad esempio, avrebbe chiesto a un anziano la consegna del libretto col pretesto di calcolare gli interessi: in realtà, sostiene l’accusa, ne avrebbe approfittato per prelevare 50 mila euro e incassare la polizza vita collegata al titolo finanziario ad insaputa del titolare.