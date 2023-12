Caltanissetta, Rotaract al cinema con i bimbi della Copiosa Redenzione di Sant’Agata: “Abbracciamoci e inseguiamo i desideri”

A Caltanissetta continua l’azione di solidarietà e sostegno per le categorie più fragili. A farsi avanti, con una nuova iniziativa, è il club service Rotaract Caltanissetta in collaborazione con Rotaract Agrigento e il patrocinio della Pro Loco Caltanissetta Aps.

“Abbracciamoci pt.2” ha scelto di tornare a bussare alle porte dell’associazione Copiosa Redenzione, nella parrocchia Sant’Agata di Caltanissetta, per allietare qualche ora pomeridiana ai bambini e alle bambine che frequentano quotidianamente quei luoghi e che vengono amorevolmente supportati ai volontari e dalle volontarie che da circa 10 anni hanno scelto di sposare questo progetto di solidarietà.

Con fondi raccolti dallo stesso club service, mercoledì 27 dicembre, i giovani del club service porteranno i bambini al cinema per vedere un film di animazione.

Non una pellicola qualsiasi ma, anche in questo caso, la scelta è stata ponderata con attenzione e racchiude un messaggio da trasmettere ai bambini. “Sognare sempre e impegnarsi affinchè i propri desideri possano concretizzarsi andando oltre le difficoltà e gli ostacoli posti davanti a loro dalla vita o dalla fatica che servirà per raggiungere il proprio obiettivo”.

“Ringraziamo il Rotaract Caltanissetta per essere sempre attento alle necessità dei nostri bambini – sottolineano i referenti dell’associazione Copiosa Redenzione di Sant’Agata -. Negli anni questi giovani hanno sempre bussato alle nostre porte proponendo iniziative, laboratori creativi e progetti destinati ai nostri piccoli utenti. E ogni volta sono stati loro a mettersi in prima linea giocando con i nostri bambini e bambine, aiutandoli a crescere e a guardare il mondo da una prospettiva differente”.

Lo stesso Walt Disney era solito affermare che “se puoi sognarlo puoi farlo”. Un messaggio che ben rappresenta il vero significato del Natale che spinge chi nella vita ha ricevuto maggiori opportunità economiche a collaborare e impegnarsi per il prossimo tendendo la mano a chi ha difficoltà ma non deve rinunciare a seguire la propria “stella dei desideri”.