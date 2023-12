Caltanissetta piange la scomparsa all’età di 54 anni del veterinario dott. Giovanni Giardina: se ne va un apprezzato professionista

CALTANISSETTA. Ha fatto registrare dolore e cordoglio in Città la notizia della scomparsa all’età di 54 anni del medico veterinario Giovanni Giardina. Persona molto conosciuta ed apprezzata nel capoluogo nisseno per la sua professione ma anche per la sua umanità e simpatia, Giardina era molto apprezzato sia negli ambienti medici che in quelli della vita di tutti i giorni.

Preparato, serio, sempre disponibile, la notizia della sua scomparsa s’è subito diffusa a macchia d’olio in Città. In tanti in queste ore si sono stretti attorno alla moglie e ai familiari dello stimato veterinario i cui funerali avranno luogo domani, sabato 2 dicembre presso la Chiesa San Biagio alle 15:30 a Caltanissetta