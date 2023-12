Caltanissetta, percorsi formativi degli studenti del Galilei: continua l’attività con l’Associazione VIP ViviamoInPositivo

L’Associazione VIP ViviamoInPositivo Caltanissetta ODV, in continuità con l’attività informativa già svolta lo scorso 8 novembre 2023, ha incontrato nuovamente gli alunni dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale di via Cairoli. L’incontro formativo, svoltosi in Aula Magna, ha visto gli alunni impegnati in attività di conoscenza e di apprendimento di tecniche di inclusione, socializzazione, partecipazione e consapevolezza delle emozioni.

Queste tecniche saranno messe in campo nelle diverse strutture sociali e sanitarie presso le quali gli alunni andranno a svolgere attività di PCTO e Apprendistato di I livello. L’attività proseguirà con altri incontri formativi.