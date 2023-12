Caltanissetta. Parziale modifica dell’Ordinanza di chiusura temporanea del “Liceo Classico R. Settimo” per mancanza di riscaldamenti

CALTANISSETTA. La Dirigente scolastica del Liceo Classico e Linguistico di Caltanissetta ha trasmesso una nota con la quale segnala che “l’istituto potrà svolgere regolarmente le attività amministrative poiché i locali della segreteria sono tutti climatizzati e idonei alla continuazione dell’attività lavorativa e del ricevimento del pubblico.

Altresì sono climatizzate 3 sale danza per lo svolgimento delle attività tecniche e di laboratorio e 8 classi/laboratori, ambienti tutti idonei per le attività didattiche di indirizzo rivolte agli studenti del liceo coreutico, agli studenti disabili/fragili che devono poter continuare attività didattiche a scuola con gli assistenti alla comunicazione e agli altri operatori forniti dal Libero Consorzio e gli studenti e studentesse non in possesso di idonei dispositivi per la DAD che potranno essere accolti in queste aule climatizzate. Ciò al fine di non interrompere il diritto allo studio e la specificità degli alunni sopra citati”, e che pertanto il resto dell’edificio non climatizzato non sarà utilizzato.

A seguito della suddetta nota della Dirigente scolastica, il sindaco Roberto Gambino ha emanato una nuova Ordinanza, la n. 34, modificato parzialmente l’Ordinanza n. 33, escludendo dal provvedimento di chiusura temporanea della Scuola i locali climatizzati sopra indicati.

Pertanto, alla luce della modifica apportata, la nuova Ordinanza dispone la chiusura temporanea, fino al ripristino delle condizioni ambientali idonee allo svolgimento delle attività didattiche e collettive, dell’Istituto scolastico secondario di secondo grado “Liceo Classico e Linguistico R. Settimo”, sito in Via Rosso di San Secondo, Caltanissetta, ad eccezione dei locali della segreteria, di n. 3 sale danza per lo svolgimento delle attività tecniche e di laboratorio e n. 8 classi/laboratori, in quanto ambienti tutti idonei per le attività didattiche di indirizzo rivolte agli studenti del liceo coreutico, agli studenti disabili/fragili che devono poter continuare attività didattiche a scuola con gli assistenti alla comunicazione e agli altri operatori forniti dal Libero Consorzio e gli studenti e studentesse non in possesso di idonei dispositivi per la DAD che potranno essere accolti in queste aule climatizzate.