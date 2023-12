Caltanissetta, mercoledì alla “L.Radice” un Natale inclusivo tra mercatini, presepe vivente e ricette

Giorno 20 dicembre 2023 dalle ore 15,30 si svolgerà la prima manifestazione del progetto: ”INCLUSIONE, INTERCULTURA, INTEGRAZIONE” presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo.

Si tratta di un progetto di educazione interculturale volto a favorire la relazione e l’integrazione del “diverso”, superando quei confini geografici, valoriali, etici e culturali che sono propri di ciascun individuo.

Il Progetto, nato per rispondere ai bisogni di un’utenza sempre più diversificata, ha connotazioni differenti e specifiche: l’educazione alla multietnicità intesa come offerta formativa che fornisce conoscenze e competenze per comprendere una realtà sempre più complessa e globalizzata, il rispetto della diversità, la promozione della cultura dell’accoglienza, dell’inclusione sociale e delle pari opportunità educative per gli alunni stranieri e non.

Attraverso attività volte alla preparazione della Festa di Natale, i bambini dell’infanzia e della primaria hanno potuto sviluppare la creatività attraverso l’uso di vari linguaggi artistici e svolgere attività culturali come la cucina, la musica, l’arte, la drammatizzazione.

Ogni alunno viene accompagnato nella scoperta del significato del far festa in un clima di amicizia, collaborazione, disponibilità e gioia condivisa, può riconoscere e valorizzare le diversità e imparare a lavorare in gruppo.

Questa prima fase del progetto ha impegnato gli alunni nella realizzazione di:

presepe vivente, scenografia, cori;

-mostra dei presepi;

-mercatino della solidarietà;

-ricette natalizie.

Le strategie per l’inclusione adottate sono parte integrante del progetto stesso; il circle time e il cooperative learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring. Il role-play, le esperienze collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano di fatto con i suggerimenti dell’inclusive education per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e per i compagni.