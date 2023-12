Caltanissetta, mercoledì 20 Open Day alla “Caponnetto”: aperti i plessi della Primaria e dell’Infanzia

Giorno 20 dicembre 2023 dalle ore 16:00 alle 18:00 si svolgerà l’Open Day alla Scuola Primaria “A. Caponnetto” e alla Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” e “Real Maestranza”. Si tratta di un evento organizzato dall’istituto scolastico guidato dal Dirigente Prof. Maurizio Lomonaco (nella foto), al fine di accompagnare genitori e alunni futuri alla scoperta della scuola e dell’offerta formativa e conoscere il corpo docente.

I due plessi della scuola dell’infanzia sono stati arricchiti da ambienti di apprendimento progettati per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero – sei.

Le aule dai colori giusti secondo le teorie della cromoterapia per trasmettere serenità e tranquillità, garantiscono sicurezza, comfort, accessibilità e inclusività. In ogni aula è stata predisposta un’area con sedute morbide, cuscinoni e tappeti per svolgere attività di confronto e scambio, basate sul debate e cooperative learning. Tutte le aule sono dotate di schermi digitali interattivi e l’aula Stem è attrezzata con robot per lo sviluppo del pensiero computazionale, strumenti per il coding unplugged e kit per implementare le competenze stem e le competenze base di numeri e lettere. Anche l’aula di psicomotricità è stata arricchita da tappeti morbidi, attrezzature per stimolare la coordinazione e i giochi di movimento e da un proiettore a pavimento per attività ludico-immersive.

La visita degli ambienti descritti permetterà ai genitori di essere protagonisti di un evento e avere la consapevolezza di far parte di un preciso progetto educativo basato sulla collaborazione con la scuola.

Alla scuola primaria sono stati creati degli “Ambienti di apprendimento innovativi” attrezzati con risorse tecnologiche innovative , capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie.

L’aula Stem adeguatamente attrezzata mira ad un percorso di apprendimento basato sull’idea di educare gli alunni nelle discipline: scienza, tecnologia e matematica in un approccio interdisciplinare e applicato, per lo sviluppo delle capacità intellettive e riflessive, manuali e creative, per stimolare al confronto con gli altri e sviluppare lo spirito critico, competenze necessarie per un inserimento attivo nella società attuale. Infatti la rivoluzione tecnologico-digitale evidenzia la necessità di insegnare agli alunni le conoscenze e le competenze tecniche e matematiche.

L’aula per il potenziamento delle abilità di lettura e scrittura attraverso le pratiche di narrazione digitale entusiasma gli alunni che si avvalgono di elementi del mondo digitale, come video, audio, testi, mappe, immagini, grafiche e tanto altro. Gli altri ambienti di apprendimento attrezzati sono l’aula musicale, l’aula d’informatica, l’aula di psicomotricità e l’ampia palestra.

Con l’adesione al Progetto Pon Edugreen gli alunni del primo ciclo della scuola primaria e i piccoli alunni della scuola dell’infanzia nello spazio esterno all’edificio scolastico sono coinvolti nella realizzazione di uno spazio di osservazione outdoor di piccoli orti e attività di semina in fioriere rialzate per sperimentare, scoprire e fare esperienza partendo dalla curiosità e dall’osservazione diretta della natura per trasformare il conoscere, il saper fare e il saper essere in competenze di carattere relazionale, sociale e disciplinare.

L’Open Day della Scuola Primaria “A. Caponnetto” e della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” e “Real Maestranza” è un’opportunità per genitori e figli poiché crea un ponte con e verso la scuola che apre tanti nuovi orizzonti per la formazione e l’educazione di tutti gli alunni.