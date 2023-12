Caltanissetta, l’Ipsia Galilei-Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale incontra gli ospiti della Casa Albergo Mazzone

L’IPSIA Galileo Galilei Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale incontra gli ospiti della” Casa Albergo Fondazione Carlo Mazzone di Caltanissetta” .

Oggi le alunne dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, della sede distaccata di via Cairoli, hanno incontrato gli ospiti della vicina “Casa Albergo Fondazione Carlo Mazzone” nell’attività di PCTO e Progetto OrientaMenti, sotto la guida delle Prof.sse Difrancesco Tiziana e Nanfara Giulia che hanno fatto mettere in pratica le tecniche di animazione, insegnate nel corso di studio di Psicologia e Metodologie Operative.

L’attività ha previsto : giochi natalizi, cabaret, canti,balli popolari e si è conclusa con l’offerta di panettone e the da parte della struttura. Un’esperienza che ha reso felici alunni e ospiti .