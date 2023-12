Caltanissetta. Le classi terze dell’IISS “Luigi Russo” sviluppano il tema delle miniere con il geologo Michele Curcuruto

CALTANISSETTA. Si è tenuto recentemente presso l’Archivio di Stato di Caltanissetta, diretto da Giulia Colombo, l’incontro organizzato dalla funzione strumentale Prof.ssa Laura Abbaleo, rivolto agli studenti delle classi terze ad Indirizzo” Chimica, materiali e Biotecnologie Sanitarie” e ad Indirizzo ” Amministrazione , Finanza e Relazioni Internazionali per il Marketing” dell’IISS Luigi Russo, diretto dalla Prof.ssa Maria Rita Basta, sul tema delle Miniere che ha visto discutere insieme docenti, storici del nisseno e testimoni. Tra questi, ha incantato il giovane uditorio Il Prof. Michele Curcuruto, geologo di nota fama nel territorio nisseno ed anche fuori dagli ambiti provinciali. E’ stato un susseguirsi di racconti ed osservazioni che hanno stimolato le domande degli studenti i quali, immediatamente, hanno avuto la curiosità di mettersi ” alla ricerca delle proprie origini “.

Alcuni di loro hanno parlato dei loro bisnonni che avevano lavorato in Miniera, ma pochi erano a conoscenza delle condizioni di vita di quei tempi.

A questo punto si è inserito l’intervento della Prof.ssa Anna Garbato, docente di Materie Letterarie presso lo stesso Istituto L. Russo, che ha parlato in modo esauriente dell’argomento, riproponendo quanto da lei raccolto in una sua pubblicazione dal titolo” Vita in miniera tra XIX e XX sec., Edizioni Lussografica”.

Tutto ciò ha però avuto l’obiettivo di presentare ai ragazzi un piccolo saggio di ricerca storica, ossia di far comprendere che i libri di testo di Storia da loro a volte odiati , sono il risultato di tanto studio ed interpretazione dei documenti. Hanno quindi avuto la possibilità di provare a leggere, sotto l’attenta vigilanza della Dottoressa Marisa Falzone, alcuni documenti che fanno parte del Fondo Intendenza e Prefettura- disastro Gessolungo 1881 ed anche del Fondo Prefettura, Atti di pubblica sicurezza – Scioperi 1903 – Miniere Trabonella precedentemente selezionati e resi percorso storico dalla Prof. ssa Patrizia Miraglia e dalla Prof. ssa Linda Urrico, documenti che anni addietro avevano dato vita ad una Mostra documentaria sul tema della Cultura dello zolfo.

A conclusione il Prof. Enrico Curcuruto ha parlato dello zolfo tra ieri e oggi e ha invitato gli studenti a continuare lo studio del nostro territorio, ricco di Storia e Tradizioni popolari.