Caltanissetta, il Sindaco chiude il “R.Settimo”: “Gli studenti torneranno quando il riscaldamento sarà funzionante”

Il sistema di riscaldamento al Liceo Classico Linguistico Coreutico Artistico Audiovisivo e Multimediale Ruggero Settimo di Caltanissetta continuano a non funzionare. Una situazione che il 13 dicembre è diventata ormai inaccettabile per gli studenti, i docenti e il personale ATA che ogni giorno, dal lunedì al sabato, trascorre almeno 6 ore tra quei corridoi e quelle aule.

Una situazione che si vive anche in altre scuole nissene e che ha portato la mobilitazione della politica locale anche se il problema, per quanto riguarda gli istituti di scuola media superiore, è di competenza del Libero Consorzio di Caltanissetta , in sintesi l’ex Provincia.

Il sindaco Roberto Gambino, però, ha deciso di intervenire e agire utilizzando i suoi poteri istituzionali per cercare di tamponare il problema.

Questa mattina, dunque, ha emanato un’Ordinanza contingibile e urgente, con decorrenza immediata, che dispone la chiusura temporanea, fino al ripristino delle condizioni ambientali idonee allo svolgimento delle attività didattiche e collettive, dell’Istituto scolastico secondario di secondo grado “Liceo Classico Linguistico Coreutico Artistico Audiovisivo e Multimediale”, via Rosso di San Secondo, di Caltanissetta.

Ciò è avvenuto anche a seguito di una nota trasmessa dall’ASP nissena, Dipartimento di prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene degli Ambienti di Vita, con la quale comunica che, a seguito di apposita segnalazione pervenuta da parte del Comitato studentesco e dai Rappresentanti d’istituto del “Liceo Classico Linguistico Coreutico Artistico Audiovisivo e Multimediale – Ruggero Settimo” di Caltanissetta, ha effettuato una verifica sul mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento e ha accertato che il guasto è dovuto alla rottura di un pezzo della caldaia.

L’Asp, pertanto, ha anche effettuato rilevazioni ambientali strumentali e ha rilevato che nelle aule dei vari piani e nella palestra dell’Istituto le temperature sono intorno ai 14° C.

Tenuto conto che nella stessa nota l’Asp di Caltanissetta fa presente che per gli ambienti adibiti ad uso scolastico, in condizioni invernali, devono essere assicurate temperature di 20°C, e invita, a tutela della salute degli alunni, dei docenti e degli operatori scolastici tutti, ad adottare tutti gli adempimenti e i provvedimenti necessari e urgenti per garantire le condizioni ambientali previste dalla legge, nelle more che la Ditta manutentrice dell’impianto di riscaldamento incaricata dall’Ente competente, il Libero Consorzio di Caltanissetta, provveda alla riparazione dell’impianto.