Caltanissetta, Gola si rinnova. Marco Buscemi: “Alzare il livello di qualità per piatti golosi e gustosi che regalano emozioni da vivere”

A sette anni dal coraggioso avvio della sua attività commerciale, in via Piave a Caltanissetta, Marco Buscemi ha deciso di rilanciare “rifacendo il look” al suo brand per renderlo sempre più accattivante e “goloso” per i suoi clienti.

Il trentenne nisseno, nella sua giovane vita è sempre stato una persona amante delle novità, delle scoperte, delle avventure da vivere in pieno per scoprirle in tutti i suoi sapori e colori. Dopo il diploma, conseguito al Rapisardi – Da Vinci di Caltanissetta, ha deciso di viaggiare per poter forgiare il suo carattere e aprire la sua mentalità a nuove visioni, nuove percezioni della vita e imparare a mettere in discussione il suo pensiero accogliendo le critiche costruttive che venivano dalle persone con le quali interagiva.

Marco Buscemi

Un viaggio vissuto non soltanto con il corpo ma soprattutto con l’anima e con la mente e che lo ha portato a decidere di tornare nella sua terra, nella sua Caltanissetta e di stabilirsi aprendo un’attività tutta sua utilizzando i risparmi guadagnati con il suo lavoro. “Dopo essere tornato dalla Grecia mi sono messo subito all’opera. Ho spiegato il mio progetto a professionisti che mi hanno supportato nella realizzazione riuscendo a creare da zero il mio brand”.

“Gola” è nato proprio così, dalla tenacia idea di un giovane che, potendo scegliere il mondo, ha scelto Caltanissetta.

Dal 2016 il menù è stato caratterizzato da quello che viene definito “Food Porn”, tutto ciò che spinge al limite lussuriosa goduria del palato. Yogurt, crepes, gelati, pancake, waffle e cornetti erano i principali piatti del menù.

Adesso, al termine del 2023, Marco Buscemi ha scelto di rilanciare la sua sfida e ampliare il suo locale – diventato ormai un importante punto di ritrovo soprattutto per i giovani e famiglie ma frequentato da persone di tutte le età – con nuovi spazi per i tavoli e nuovi piatti nel menù.

Entrerà, dunque, il “salato” con panini, insalate e la novità che spopola negli ultimi tempi: il poke.

Si potranno soddisfare tutti i gusti selezionando piatti a base di riso, salmone, gamberetti, tonno, pollo, frutta e verdura. E, proprio come già prevedeva la politica aziendale, anche per il salato gli abbinamenti degli ingredienti saranno scelti direttamente dal cliente. Per mangiare quello che si vuole, quando si vuole e come si vuole.











Tra le proposte anche una selezione di prodotti vegani e una particolare attenzione per i celiaci oltre a una scelta di gusti di gelati raddoppiati fino a 30 varietà differenti e torte artigianali.

Per Marco Buscemi e il suo team composto da una decina di dipendenti, genuinità e qualità sono alla base di qualsiasi lavorazione. Sarà forse questo uno dei “segreti” che rendono il suo locale così apprezzato dai clienti.

“Cerchiamo di preferire, quando c’è disponibilità, le produzioni locali a chilometro zero perché desidero contribuire ad alimentare un indotto virtuoso che possa far crescere e progredire il mio territorio” spiega Marco Buscemi. Solo quando il prodotto o l’ingrediente non è disponibile nella Provincia di Caltanissetta allora la ricerca si estende alla Sicilia e poi al resto dell’Italia. Sempre, però, alla ricerca di un chilometro vero che possa tutelare il consumatore poiché, per la sua visione aziendale, la pietanza che veramente soddisfa la gola è quella che ha delle materie prime di qualità.

L’imprenditore nisseno ha scelto di tenere aperto il locale dalla colazione mattutina alla sera inoltrata cercando di accontentare le esigenze e le richieste di qualsiasi cliente. “Abbiamo pensato anche a chi ha poco tempo da dedicare al pranzo perché deve tornare subito al lavoro. Per loro ci sarà anche la possibilità di ordinare pietanze da poter anche pagare utilizzando i buoni pasto e portar via conservate in contenitori ecocompatibili, biodegradabili e rispettosi dell’ambiente”.

Anche questa è una scelta consapevole di rispetto del territorio nel quale vive. Marco Buscemi non ha progetti per il futuro perché ciò che già sognava in gran parte si è realizzato e, senza “accomodarsi” sul successo già ottenuto, proprio come faceva in passato, ha deciso di continuare ad ascoltare tendenze e desideri dei suoi clienti e provare a realizzarli. L’obiettivo è quello di continuare ad alzare il livello di qualità e varietà dei suoi prodotti portando sempre in tavola piatti golosi e gustosi che si trasformano in emozioni da vivere.

Gola, si rinnova, presentandosi con una immagine nuova e al passo con i tempi. Il progetto, redatto dallo studio ALÙ BARBERA BUSCEMI Architetti Associati, crea un chiaro collegamento con il mondo del green e del bio.

Lo spazio trasmette subito un benessere visuale, rievocatore di un contesto naturale; colori caldi e luminosi, elementi materici, un sistema di luce artificiale ben studiato e tutti gli arredi disegnati su misura dagli Architetti, sono solo alcuni degli ingredienti vincenti dell’intervento.

Il progetto si muove per sottrazioni di volumi, generando un ampio portico antistante mediante lo svuotamento e l’apertura verso l’esterno di parte del locale chiuso.

L’immagine del nuovo “Gola” mira a proiettarsi verso un utenza trasversale, dai piccoli ai più grandi, tutti possono trovare all’interno un’ambiente confortevole e con una vasta offerta gastronomica. Dal gelato alle crepes, frullati, caffè e una pasticceria ben curata, fino ad arrivare alla nuova offerta del pokè, le insalate hawaiane che tanto stanno spopolando dalle nostre parti.