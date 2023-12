Caltanissetta. Gianluca Nicastro è il nuovo presidente del Movimento Cristiano Lavoratori

CALTANISSETTA. Gianluca Nicastro è il nuovo provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori di Caltanissetta. E’ stato eletto in occasione del XIV congresso svoltosi presso la sala convegni dell’Istituto Testasecca. I congressisti hanno pure eletto i nuovi componenti del direttivo che risulta composto da Rita Daniele, Luca Pirrello, Maria Terse Fonti, Alfonso Parisi, Anna Maria Manno, Pietro Milano, Fabio Lacagnina, Eva Maria Claudia Saemi, Nunziatina Avila, Giacomo Lo Curto, Felice Favata, Massimo Fabio Panzica, Gabriella Baia e Alessandra Di Vita.

Nicastro sarà affiancato nella giunta esecutiva composta dai consiglieri Daniele, Pirrello, Fonti, Parisi, Manno, Milano, Lacagnina e Salemi. Il consulente ecclesiale è don Salvatore Lo Vetere. I lavori congressuale, che avevano per tema “Lavoro, Responsabilità, Passione: una nuova semina per ricucire il Paese” sono stati presieduti da Leonardo Di Marco della direzione nazionale del MCL il quale ha tenuto a sottolineare come ” il Movimento, fedele al magistero della Chiesa, è impegnato da sempre sui temi del lavoro e sulla sicurezza, della famiglia e a tutto quello che circonda l’uomo. Oggi c’è una nuova semina per ricucire il Paese e per questo stiamo tenendo i congressi in vista poi di quello generale che si terrà nel febbraio del prossimo anno, dove, siamo certi, verrà fuori una classe dirigente di giovani perchè il Movimento punta su di loro”.

Il neo presidente Nicastro dopo la sua elezione ha affermato, “Sono veramente orgoglioso di rappresentare il movimento nella provincia di Caltanissetta. Ringrazio chi mi ha passato il testimone per l’egregio lavoro svolto fino ad oggi e per il prezioso supporto che continuerà a darmi e ringrazio tutto il consiglio neo eletto. Condividiamo la stessa visione per il futuro del movimento: fare rete. Affinché si possa contribuire a generare attraverso il lavoro, la responsabilità e la passione una nuova semina per rinnovare in primis il nostro territorio”.