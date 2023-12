Caltanissetta. Evento online al M. L. King “Un albero carico di … Libri – Incontri letterari natalizi per alunni e insegnanti”

CALTANISSETTA. Presso l’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, per la quarta annualità, si è tenuto l’evento online – “Un albero carico di … Libri – Incontri letterari natalizi per alunni e insegnanti”, in collaborazione con la casa editrice AG Book Publishing di Roma. Tale attività è legata ad un ampio progetto “da Libriamoci al Maggio dei Libri” dal titolo “Il libro: Dalla scrittura alla pubblicazione – Alla scoperta di generi e autori”.

Il programma di questa tappa è stato articolato nel modo seguente: Saluti della preside Daniela Rizzotto; Presentazione degli autori da parte dell’editrice Angela Cristofaro; Intervento dell’autrice, artista e illusionista Stefania Mariani che ha presentato e letto alcuni passi delle sue due pubblicazioni “Gunilla e il Regno sommerso” e “Filastrocche Natalose”; Intervento dell’autore e docente Salvatore Siina che ha presentato e letto alcuni estratti della sua ultima creatura letteraria “Il teatro a modo mio … Scrivere testi e allestire spettacoli a misura di bambino”; Intervento dell’autrice, attrice, ballerina e psicologa attiva nella ricerca sulla danzaterapia Maria Sofia Palmieri, la quale ha presentato e letto alcuni passi del suo volume “La notte Bianca”.

Ha moderato gli interventi il docente Funzione strumentale Area 1 – Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa Salvatore Siina. I libri degli autori dell’evento sono stati presentati recentemente alla fiera delle case editrici indipendenti “Più libri, più liberi” che si è tenuta a Roma presso l’Eur dal 6 al 10 dicembre 2023. I testi letti erano adatti alle età degli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo e cioè Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Nella parte finale dell’incontro gli alunni e i docenti hanno avuto la possibilità di dialogare con gli autori e di soddisfare le loro curiosità. La preside ha voluto sottolineare l’importanza della lettura, utile alla crescita formativa della persona. L’incontro si è concluso tra gli applausi di gradimento da parte degli alunni. La prossima tappa degli incontri letterari al King avverrà nel mese di gennaio 2024 per “La giornata internazionale dell’Educazione”.