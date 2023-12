Caltanissetta. Di Dio (FI); interroga il sindaco su aumento orari di apertura della Biblioteca. Il sindaco: “Con nuove assunzioni l’orario sarà implementato”

CALTANISSETTA. Il consigliere comunale di Forza Italia, Fabrizio Di Dio ha presentato un’interrogazione al sindaco Roberto Gambino chiedendo “l’implementazione degli orari di fruizione della Biblioteca Scarabelli a favore della cittadinanza e degli studenti Universitari”.

Le ragioni dell’interrogazione, rivolta direttamente al primo cittadino di Caltanissetta, vengono argomentate dal Consigliere comunale dal fatto “che, dal mese di settembre del c.a. in questo centro storico si è vista la copiosa presenza di studenti universitari, stante che il corso di medicina e chirurgia e di scienze infermieristiche si svolge tra la scuola L. Capuana e la sede del Consorzio Universitario.

Inoltre – prosegue Di Dio – tenuto conto che sono giunte sollecitazioni da parte degli studenti al fine di ottenere una modifica agli orari di apertura e chiusura della biblioteca, bisogna dare immediate risposte alle esigenze della popolazione universitaria, linfa vitale per la vivacità e la vivibilità del nostro centro storico e della città. Per queste ragioni il Consigliere comunale, nella sua interrogazione, chiede al Sindaco “di non chiudere la Biblioteca Scarabelli durante la pausa pranzo degli studenti e procrastinare l’attuale orario di chiusura dalle attuali ore 18:00 alle ore 20:00”.

A distanza di poco è arrivata la risposta del sindaco Gambino: “Entro il mese di dicembre si provvederà allo scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali in itinere. Successivamente, con l’assunzione del nuovo personale, si provvederà all’implementazione degli orari di apertura della Biblioteca comunale a favore della cittadinanza e degli studenti universitari, anche in considerazione dell’interruzione delle lezioni scolastiche durante le prossime festività natalizie”.

Soddisfatto per la risposta il consigliere di Forza Italia che, nel Question Time del 4 dicembre, dichiara: sono soddisfatto per due motivi, uno perché la risposta che è stata quasi immediata. Se gli assessori avessero anche loro lo stesso modus operandi del sindaco, che in questo caso ha risposto quasi tempestivamente, non ci sarebbero questi fiumi di interrogazioni che attendono anche da mesi.

Quindi – continua Di Dio – per quanto riguarda la celerità del Sindaco sicuramente sono soddisfatto. Sono soddisfatto anche del fatto che lo stesso condivide e prende atto di questa esigenza degli studenti e che, a quanto pare, già da questo mese si attiverà per poter assumere qualcuno da impiegare presso la biblioteca. Volevo soltanto aggiungere – continua il consigliere nel suo intervento durante il Question Time – ma per questo mi rivolgo al vice sindaco, che potreste anche porre l’attenzione all’alternanza scuola lavoro, perché, in coerenza con gli orientamenti europei in materia di istruzione e formazione, l’istituzione del sistema di biblioteche, centri culturali e stipula di convenzioni con gli istituti scolastici è ritenuta abbastanza interessante e già abbastanza praticata.

Perché la Scuola – conclude il consigliere Di Dio – costituisce uno dei partner per eccellenza nei progetti di educazione al patrimonio culturale, e gli studenti, in questo caso, riceverebbero una formazione sui compiti istituzionali delle biblioteche, sulla gestione dei beni librari e sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”.