Caltanissetta. Consegnati giocattoli dall’Istituto Martin Luther King alle associazioni di volontariato e alle parrocchie

CALTANISSETTA. Presso la sala conferenze dell’istituto Martin Luther King, diretta dalla prof.ssa Daniela Rizzotto, si è svolta la cerimonia di consegna dei giocattoli portati da tutti i ragazzi di tutto l’Istituto alle associazioni di volontariato e alle parrocchie con le quali la scuola ha creato un ponte della solidarietà ormai da tantissimi anni.

Gli studenti hanno riflettuto nelle classi sul valore del dono, sulla differenza tra la semplice elemosina e il prendersi cura dell’altro con amore e dedizione, ha sottolineato la prof.ssa Marilena Pelonero, referente del progetto. Per tale ragione i bambini, aiutati dai loro insegnanti, hanno curato nei minimi particolari la sistemazione dei giocattoli cercando di creare delle graziose confezioni in modo che i loro coetanei meno fortunati potessero ricevere un regalo bello.

Si è trattato di un lavoro di squadra, sottolinea la docente Pelonero, poiché tutti gli insegnanti della scuola, le famiglie e soprattutto i ragazzi, in questo periodo in cui si sente troppo parlare di violenza, hanno voluto testimoniare che è possibile raccontare anche storie belle di solidarietà ed essere cittadini attivi L’Istituto Martin Luther King, sostenuto dalla dirigente scolastica prof.ssa Daniela Rizzotto, ha sempre avuto la mission di continuare a scuola quanto insegnato a casa e cioè il valore del rispetto per l’altro e la solidarietà nei confronti di chi ha bisogno.

Per questo impegno durante il periodo del Covid il Consiglio d’Europa ha voluto dare un prezioso riconoscimento alla scuola con Il progetto SCUOLA E PERSONA per aver garantito a tutti i bambini il diritto al gioco. In quel periodo infatti gli alunni, guidati dai docenti, si sono collegati on line e hanno giocato a tombola, oltre ad aver fatto pervenire tantissimi regali ai loro giovani amici.

Inoltre lo scorso Ottobre ha ricevuto il Premio Nazionale dall’Istituto Italiano della Donazione per una canzone realizzata sul dono e per l’impegno nel campo del volontariato e per questo è stata intervistata a rai 3 in uno speciale su questo tema Oggi i ragazzi non hanno solo consegnato i regali ma hanno anche ascoltato le testimonianze dei volontari delle varie associazioni presenti.

In particolare modo Valentina, volontaria della Caritas ha spiegato le varie attività da loro svolte quali l emporio della solidarietà e detto loro che ogni volta che consegnano un regalo ai bambini chiedono loro di fare un disegno per ringraziare chi si ha avuto un pensiero gentile bei lori confronti In seguito la rappresentante dell’associazione S Agata ha spiegato l attività quotidiana da loro svolta sottolineando l importanza di stare quotidianamente vicino alle persone bisognose accompagnandolo nel loro bisogno: dallo studio, all’ alimentazione, al supporto e compagnia in ogni circostanza.

I ragazzi hanno ascoltato con estremo interesse portando a casa sicuramente un messaggio di Natale importante. Ad essere presente anche un rappresentante della parrocchia Sacro cuore che, a nome del parroco Padre Onofrio Castelli, ha voluto ringraziare docenti e alunni per la generosità. Altri regali sono stati consegnati direttamente alla Casa del Sorriso, con la quale collaboriamo da anni, al Movi ed i particolare a Filippo Maritato, il suo presidente. Per immortalare questi momenti di solidarietà estate realizzato un PAdlet con tutte le foto delle classi aderenti ed i pensierini più importanti. La prof.ssa Pelonero vuole ringraziare la dirigente scolastico, prof.ssa Daniela Rizzotto, tutti i docenti dell’ Istituto, alle Assicurazioni aderenti e ai genitori per il prezioso contributo nell’avere formato un ponte della solidarietà