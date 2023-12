Bimbo di 4 anni cade in un pozzo e riesce a salvarsi nuotando mezzora nell’acqua gelida

Ha nuotato per mezz’ora nell’acqua gelida del pozzo dove era precipitato, rischiando di morire. Un bimbo di Olbia, di appena 4 anni, era caduto, mentre stava giocando a Nuraminis, dopo che era stata tolta la grata di sicurezza che copriva la cisterna.

Con lui, nel pozzo, sono finiti anche il padre 33enne e un amico, che, appena si sono accorti dell’accaduto, si sono calati nella cavità con una fune. Tutti e tre sono stati poi salvati dai vigili del fuoco. II bimbo è stato portato in eliambulanza in ospedale e ricoverato in codice rosso per ipotermia a causa della lunga permanenza in acqua. Le sue condizioni sono successivamente migliorate ed è stato dichiarato fuori pericolo. (Tgcom24)