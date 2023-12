Anziana cade dalla lettiga dell’ambulanza e, dopo qualche ora, muore al pronto soccorso: indaga la Procura

E’ caduta dalla lettiga dell’ambulanza mentre veniva presa in carico dagli operatori volontari e, dopo qualche ora, è morta in pronto soccorso. E’ accaduto ad una donna di 93 anni a Sulmona. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti e ha disposto il trasferimento della salma nell’obitorio.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, i familiari avevano contattato il numero di emergenza del 118 per uno stato di disidratazione dell’anziana. L’ambulanza dei volontari è giunta sul posto. Nel tragitto tra l’abitazione della 93 enne e l’equipaggio, la paziente è caduta dalla barella, per circostanze ancora da accertare.

Quindi la corsa in ospedale dove è stata presa in carico con escoriazione frontale. Sottoposta alla Tac, è stata tenuta sotto osservazione anche per via delle patologie pregresse. Dopo qualche ora il cuore dell’anziana si è fermato in pronto soccorso. La Procura vuole chiarire se esiste o meno un nesso di casualità tra il decesso e la morte. Da qui l’inchiesta (ANSA).