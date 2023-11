Tredicenne investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali viene salvata da un Carabiniere libero dal servizio

C’è mancato veramente poco che a Lecce si concretizzasse una nuova tragedia della strada. Una 13enne è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, battendo la testa e perdendo i sensi. Fortunatamente, un Carabiniere della Sezione Radiomobile, libero dal servizio, si è fermato per soccorrerla.

Con l’aiuto di un altro passante, il militare ha praticato un massaggio cardiaco per diversi minuti, utilizzando le competenze acquisite sulle manovre di primo soccorso. Grazie a questi sforzi, la ragazza ha ripreso conoscenza. Il personale sanitario intervenuto sul posto l’ha trasferita in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita.