Tir in retromarcia investe pedone: muore donna 63enne

Una donna di 63 anni è morta dopo essere stata investita da un camion. E’ successo a Campi Bisenzio (Firenze), nel pomeriggio di mercoledì 29 novembre, verso le 18, in via Albert Einstein. Un tir, impegnato in una manovre di retromarcia, ha investito la donna nata a Napoli e residente da tempo a Firenze, che stava transitando a piedi. A causa dell’impatto è morta sul colpo per un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Signa che hanno effettuato i primi accertamenti. Sottoposto a test alcolemico, il conducente del tir è risultato negativo. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la posizione dell’autista è al vaglio della Procura, che nel frattempo ha disposto l’invio della salma presso il dipartimento di medicina legale dell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi per autopsia. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.