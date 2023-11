Tenta di superare gli esami per la patente servendosi di strumenti informatici: denunciato dai Carabinieri

Ha tentato di superare gli esami per la patente servendosi di auricolare e altri strumenti tecnologici per tentare di superare l’esame per la patente, ma è stato scoperto ed è stato denunciato. E’ accaduto a Cremona, dove i carabinieri della sezione radiomobile hanno sorpreso un 48enne straniero che tentava di superare l’esame con l’aiuto di alcuni strumenti informatici e dei complici presenti all’esterno della struttura.

I militari sono intervenuti su richiesta di un ingegnere esaminatore negli uffici di via Boschetto, dove era in corso una sessione degli esami teorici per il conseguimento della patente di guida. Tra gli esaminandi ne era stato individuato uno che aveva con sé un’attrezzatura informatica, di cui è vietato il possesso durante la prova, che aveva utilizzato per collegarsi con dei complici che si trovavano all’esterno e che lo avevano aiutato a superare i quiz. Giunti sul posto, quindi, i militari, come riportato da Adnkronos, si sono avvicinati all’uomo, chiedendogli se avesse qualche strumento vietato.

Lui ha provato a negare, ma il suo atteggiamento nervoso li ha insospettiti tanto che hanno deciso di effettuare un’ispezione. Addosso gli hanno trovato un auricolare, un telefono cellulare e una telecamera. Così è stato prelevato e accompagnato alla caserma Santa Lucia dove è stato denunciato per aver tentato di ingannare gli esaminatori. Telefono e materiale informatico sono stati sequestrati.