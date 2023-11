Serie D. La Sancataldese nomina il nuovo direttore sportivo: è Marco Rizzieri

La Sancataldese Calcio ha annunciato la nomina del nuovo Direttore Sportivo, il signor Marco Rizzieri. Con una carriera ricca di successi e una profonda esperienza nel panorama calcistico italiano, Rizzieri si unisce ai verdeamaranto con l’obiettivo di elevare ulteriormente il livello delle loro prestazioni sportive.

Marco Rizzieri vanta una solida esperienza come dirigente, avendo ricoperto ruoli chiave in club di prestigio come l’FC Messina, il Torino FC, la Pro Vercelli e il Barletta Calcio in Lega Pro, oltre al suo contributo al Bra Calcio in Serie D. Il suo percorso professionale è caratterizzato da una leadership autorevole e una profonda conoscenza del mondo calcistico.

La Sancataldese Calcio è convinta di aver fatto la scelta giusta affidando a Marco Rizzieri l’importante incarico di Direttore Sportivo. La sua competenza, la sua capacità strategica e la sua passione per il calcio saranno fondamentali nel plasmare il futuro sportivo della nostra squadra.

Con questa nomina, la Sancataldese riafferma il proprio impegno nel migliorare i risultati calcistici sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo. L’intera società si unisce nell’entusiasmo per questa nuova fase e guarda con fiducia al contributo che Marco Rizzieri porterà al nostro progetto sportivo.