Serie D. La Sancataldese affronta il Canicattì nel derby con l’obiettivo di un pronto riscatto dopo la prova opaca con il Real Casalnuovo

Nel campionato di serie D, girone I, si gioca la giornata numero 13. La Sancataldese, che di punti ne ha 12, affronta fuori casa, al “Saraceno” di Ravanusa, il Canicattì, che precede di un punto la Sancataldese, in un derby siciliano, anche questo, parecchio sentito e, per questo, ricco di incertezze.

I verdeamaranto arrivano a questo impegno carichi al punto giusto e con la consapevolezza di poter dare tanto alla propria causa in termini di rendimento e continuità. In settimana la società ha annunciato il nuovo ds nella persona di Marco Rizzieri.

La società, dopo il pari casalingo contro il Real Casalnuovo, punta ad una super prestazione che consenta in qualche modo di uscire imbattuta dal Saraceno nel contesto di un match tatticamente ostico. In ogni caso, la squadra di Accursio Sclafani punta a vincere per uscire fuori dal tunnel della classifica asfittica.