Santa Caterina. Il Comune aderisce all’iniziativa del Conadi “Illuminiamoci di Azzurro per i Diritti”

SANTA CATERINA. In occasione del XXXIV anniversario dall’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre, il CONADI Comitato Nazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza promuove l’iniziativa “Illuminiamoci di Azzurro per i Diritti”.

Per l’evento sono state invitate tutte le amministrazioni comunali ad illuminare di blu un monumento o un edificio della città per ricordare, con un gesto simbolico, che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato. Il Comune di S. Caterina, su proposta dell’assessore all’istruzione, aderisce illuminando di colore blu il Palazzo Comunale.