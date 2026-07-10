Sette italiani su dieci sognano una crociera

Un recente studio condotto da AstraRicerche per Msc Crociere ha rivelato che sette italiani su dieci (69,8%) desiderano provare un’esperienza di crociera, nonostante solo il 18,3% abbia già effettuato una crociera. Questo dato evidenzia una crescente domanda di vacanze che offrono serenità, comfort e facilità di organizzazione.

Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc, ha commentato che i risultati della ricerca mostrano un cambiamento nelle modalità di scelta delle vacanze da parte degli italiani. Oggi, la vacanza non è più solo una questione di destinazione, ma di ricerca di un’esperienza completa e semplice da vivere, ricca di valore e capace di offrire serenità in ogni fase del viaggio.

Msc Crociere ha colto questo trend e ha lanciato il nuovo posizionamento “Best Holiday Ever”, un impegno per garantire la migliore esperienza di vacanza possibile, fluida, sicura e senza stress, dalla prenotazione al rientro a casa. Massa ha sottolineato che il crescente interesse verso le crociere dimostra come sempre più persone riconoscano il valore di una formula che unisce comfort, varietà di esperienze e semplicità organizzativa.

Destinazioni preferite

La ricerca ha anche rivelato che il Mediterraneo rimane la destinazione più popolare (46%), ma cresce l’interesse per mete esotiche come i Caraibi (36%) e per destinazioni più fredde come il Nord Europa (32,3%). Si nota una differenza generazionale: i giovani tra i 18 ei 29 anni tendono a preferire destinazioni a lungo raggio, mentre le persone dai 30 anni in su mostrano una attrazione per itinerari più vicini, con il Mediterraneo particolarmente attraente per la fascia 40-49 anni.

Il lusso della caffetteria

Il relax è la parola chiave associata alla vacanza in crociera, con il 63,3% degli intervistati che la considera un’opzione rilassante. Altri aspetti importanti includono il divertimento (42%) e l’idea di scoperta (34,5%). Inoltre, il 39,5% degli italiani ritiene che la crociera sia più rilassante rispetto ad altre forme di viaggio, mentre il 26,6% la percepisce come più confortevole.

Tra gli elementi cruciali nella scelta di una crociera, la ristorazione di qualità è indicata dal 54,4% degli intervistati, seguita dal comfort delle cabine (44,8%) e dagli spazi dedicati al relax, come piscine e Spa (39%). Le escursioni organizzate (34,5%), gli spettacoli di intrattenimento (31,7%) e le strutture dedicate al fitness (13,3%) completano la lista delle preferenze.

I risultati della ricerca confermano che l’esperienza in crociera è vista dagli italiani come una formula completa, capace di unire benessere, convivialità, intrattenimento e scoperta in un viaggio unico, bilanciando comfort a bordo e opportunità di esplorare nuove destinazioni.