L’esperto, ‘la terza ondata di caldo soprattutto al Centro-Sud’. Cnr: proseguirà per gran parte della prossima settimana, è la ‘configurazione a omega’

La nuova ondata di calore che si prepara a investire l’Europa raggiungerà temperature leggermente inferiori rispetto a quelle dell’ondata precedente, verificatasi nel mese di giugno. “Sono attesi picchi tra i 36 ei 39 gradi, i 40 gradi potrebbero essere raggiunti in qualche caso isolato”, dice all’ANSA Massimiliano Pasqui, fisico del clima presso l’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. In questo caso, cambia anche l’asse di movimento dell’anticiclone, che resterà più confinato all’area del Mediterraneo occidentale.

“Il meccanismo atmosferico è sempre quello ‘da manuale’ – evidenzia l’esperto – cioè l’espansione dell’anticiclone verso Nord. Nell’ondata di calore precedente la risalita ha interessato più l’Europa occidentale, e l’Italia è stata investita solo con le regioni settentrionali e centrali. La nuova ondata, invece, mostra un’espansione verso Nord molto meno marcata: riguarderà quindi – continua Pasqui – soprattutto il bacino del Mediterraneo. Sarà coin la penisola iberica evolta, per quanto riguarda l’Italia, le regioni settentrionali verranno investite in parte solo in questi primi giorni Usciranno presto dalla zona di interesse che, nel corso della prossima settimana, si sposterà al Centro-Sud”. Questa è la terza onda di calore in tre mesi a colpire la regione europea. La prima si è verificata a fine maggio, ha interessato gran parte dell’Europa occidentale e centrale e, in molti paesi, si sono registrati valori anche di 10-15 gradi superiori alla media stagionale.

La seconda onda è stata quella della seconda metà di giugno, che ha fatto infrangere numerosi record nazionali e locali per le massime temperature giornaliere. Questa terza ondata proseguirà per gran parte della prossima settimana. E mentre le regioni italiane del Centro e del Meridione dovranno fare i conti con le temperature elevate, quelle del Nord vedranno l’arrivo di qualche temporale. “La prossima settimana – conferma Pasqui – è previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul Nord Italia e sull’area dell’Adriatico settentrionale”.

Anche le previsioni del Consorzio Lamma, di Cnr e Regione Toscana, confermano che da lunedì l’area di bassa pressione a ovest della Penisola Iberica richiamerà aria calda di origine desertica, che rinforzerà l’anticiclone già presente da settimane sul nostro Paese. Nello stesso momento, un’altra area di bassa pressione si consoliderà tra l’Europa orientale e il Mar Nero, dando vita a quella che i meteorologi chiamano “configurazione a omega”. Questa volta il cuore dell’anticiclone si sposterà più a est,coinvolgendo l’intera penisola, comprese le regioni del Sud rimaste finora ai margini del grande caldo. Lunedì, secondo il Consorzio Lamma, sono previste temperature fino a 37-39°C in Sardegna e 36-38°C nelle zone interne. Da martedì il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente, con punte di 40°C o oltre in Sardegna,Sicilia e nelle zone interne del Centro Italia.