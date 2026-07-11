Sparatoria per l’appropriazione di 40 euro, un arresto a Catania

Ci sarebbe stata l’appropriazione di 40 euro, per adempiere a un incarico, dietro il ferimento dell’11 marzo scorso di uomo nel popoloso rione di Librino di Catania che è stato medicato nell’ospedale San Marco per una “ferita lacero-contusa cuoio capelluto in sede parietale sinistra e due fori all’arto inferiore sinistro da arma da fuoco” e ha avuto una prognosi di 20 giorni. E’ quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile della Questura che ha arrestato un 52enne per porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo e lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma da fuoco e dalla premeditazione. Nei suoi confronti la polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura. “Dalle indagini – si sottolinea da piazza Verga – è emersa la condizione di omertà della vittima, che ha impedito, nell’immediatezza, l’acquisizione di informazioni utili ai fini dell’individuazione dell’indagato, che solo le successive acquisizioni investigative avrebbero permesso di identificare a livello di gravità indiziaria”. (ANSA).