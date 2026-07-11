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Auto contro muretto in corso Italia a San Cataldo, 4 feriti trasportati al Sant’Elia di Caltanissetta

Redazione 3

Auto contro muretto in corso Italia a San Cataldo, 4 feriti trasportati al Sant’Elia di Caltanissetta

Sab, 11/07/2026 - 10:18

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È di quattro feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto nella notte in corso Italia a San Cataldo. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto su cui viaggiavano tre uomini e una donna sarebbe uscite fuori strada e avrebbe terminato la corsa schiantandosi contro un muretto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno estratto i quattro occupanti dalle lamiere dell’abitacolo. Tutti i feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, uno versa in condizioni critiche a causa di un trauma cranico. Stando alle prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo, il conducente e i passeggeri sarebbero risultati positivi all’alcol test. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

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