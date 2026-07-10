Trovato un cadavere al Caos di Porto Empedocle, la Procura di Agrigento dispone autopsia

La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul cadavere di un sessantottenne, Salvatore Bennardo, di Favara, trovato durante la notte in un’area di contrada Caos, a Porto Empedocle (Agrigento). I medici dell’Asp accorsi durante la notte hanno escluso una morte violenta. Il sessantottenne è spirato, stando a quanto emerge, a causa di un malore improvviso. Per fare chiarezza sulle cause del decesso, il pm ha disposto l’autopsia che servirà a stabilire che tipo di malore, e perché, il sessantottenne ha avuto. (ANSA).