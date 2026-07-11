Diciottenne a bordo di uno scooter finisce in una buca: dà i contatti dei genitori ed entra in coma

Un ragazzo di 18 anni è rimasto vittima di un grave incidente mentre si spostava a bordo del suo scooter elettrico. E’ accaduto in via Villagrazia a Palermo. Il giovane si trova ora ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Civico.

Il mezzo a due ruote sarebbe finito dentro una vistosa buca situata all’altezza del civico 55, in un tratto che al momento del fatto si presentava completamente privo di illuminazione pubblica. L’impatto improvviso ha bloccato la ruota dello scooter, sbalzando in avanti il conducente che ha sbattuto la testa sull’asfalto.

Nonostante il 18enne fosse inizialmente rimasto vigile, riuscendo persino a dare indicazioni per contattare i propri parenti grazie all’aiuto di alcuni passanti e negozianti della zona, le sue condizioni sono precipitate nel giro di pochi minuti. All’arrivo del personale del 118, il ragazzo mostrava già i primi segni di disorientamento cognitivo, per poi perdere conoscenza ed entrare in coma.

Il diciottenne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Civico che ha attivato immediatamente i protocolli di emergenza. I medici, dopo aver intubato il paziente, lo hanno sottoposto a una Tac cerebrale che ha riscontrato una lesione subdurale. Attualmente, secondo quanto riporta il Quotidiano di Palermo, il quadro clinico complessivo resta critico e la prognosi è riservata; ai traumi cerebrali si è aggiunta anche una complicanza polmonare post-traumatica che i medici stanno monitorando attentamente. (Fonte Il Quotidiano di Palermo)