Disabili psichici, legge M5S sui Piani terapeutici individualizzati più vicina al traguardo: arrivato l’ok in Commissione Salute all’Ars

Palermo. Prolungamento dei Piani terapeutici individualizzati per i disabili psichici oltre i due anni attualmente previsti dalla normativa vigente e stanziamenti di fondi più consistenti da parte delle Asp.

Sono alcuni dei punti principali della legge sui PTI di presa in carico comunitaria dei disabili psichici, scritta dal capogruppo del M5S Antonio De Luca, che ha avuto questa settimana il via libera all’unanimità dalla Commissione Salute dell’Ars.

«Oggi – spiega De Luca – esiste una disciplina che copre la fase iniziale del percorso sostenuto dal Budget di Salute per i disabili psichici, ma manca una chiara regolamentazione del successivo progetto di vita, che deve essere preso in carico dall’Assessorato della Famiglia, dai Comuni e dai Distretti socio-sanitari. È proprio questo il vuoto che il nostro Ddl intende colmare».

Il testo definisce il quadro normativo e finanziario del percorso socio-assistenziale successivo ai PTI, rafforzando l’integrazione tra politiche sanitarie e sociali e assicurando una presa in carico continuativa delle persone con disabilità psichica.

«Parliamo di una riforma di civiltà – dice Antonio De Luca – perché mette al centro il progetto di vita della persona, valorizza il lavoro svolto dai servizi territoriali e offre finalmente alle famiglie punti di riferimento certi. La salute mentale non può essere affrontata a compartimenti stagni: servono continuità, coordinamento e responsabilità condivise tra tutte le istituzioni coinvolte».

«Con l’ok arrivato all’unanimità in Commissione – conclude De Luca – riusciamo a vedere un traguardo che sarebbe storico per i disabili psichici, ma anche per la Sicilia, che è sempre stata all’avanguardia rispetto al resto d’Italia per quanto riguarda l’assetto normativo e la certezza dei finanziamenti, ma che ha sempre lasciato parecchio a desiderare in relazione al numero dei pazienti assistiti, ancora troppo pochi rispetto alle esigenze. Ci sono tutti i presupposti perché la legge venga approvata in questa legislatura e di questo voglio ringraziare anche le altre forze politiche e il presidente della Regione che, in occasione della presentazione della norma, presenziò al convegno da noi organizzato, affermando che la Regione avrebbe fatto la sua parte. Un ringraziamento particolare va anche alle associazioni e ai movimenti che hanno contribuito alla stesura del Ddl e che stanno seguendo l’iter legislativo con attenzione e interesse, anche compulsando le commissioni e i gruppi parlamentari interessati».