Riesi al fianco di ANCI e AIRC, aderisce alla Campagna Nastro Rosa per la prevenzione dei tumori

RIESI. Il Comune di Riesi ha aderito ufficialmente alla Campagna Nastro Rosa, l’iniziativa nazionale promossa da Anci e Fondazione AIRC per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza vitale della prevenzione e della ricerca scientifica contro i tumori.

Per testimoniare visibilmente questo impegno, nel mese di ottobre il Comune illuminerà di rosa un proprio monumento significativo, unendosi idealmente a centinaia di altre realtà in tutta Italia. L’adesione è stata formalizzata dalla Vicesindaco Daniela Pasqualetto, in veste anche di volontaria AIRC, insieme al comitato locale AIRC di Riesi, uniti nel ricordare come la prevenzione precoce e il faro acceso sulla ricerca siano le armi più potenti a nostra disposizione per tutelare la salute di tutti e non fermarsi nel percorso verso la cura.

Con questa adesione, l’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione e nel sostegno alla ricerca, proseguendo un percorso già avviato negli ultimi anni attraverso l’organizzazione di screening e visite specialistiche di prevenzione, con agevolazioni economiche attraverso le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, a vantaggio delle fasce più fragili della popolazione, oltre a convegni, incontri e iniziative di sensibilizzazione realizzati in collaborazione con le associazioni e gli istituti scolastici del territorio. Un impegno che proseguirà anche in vista del prossimo “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, durante il quale saranno promosse e sostenute ulteriori attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

La nostra soddisfazione sta nel fatto che dopo la lunga assenza pluriennale dalla pista, oggi celebriamo il nostro ritorno addirittura come finalisti al campionato italiano 2026 di Rimini e su 11 coppie competitrici, abbiamo ballato la finale conquistando un buon quinto posto. Questi sono i risultati voluti anche dai nostri maestri che ci seguono e che continuano a seguirci credendo in noi.