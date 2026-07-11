Moto travolge un pedone, 49enne morto a Messina

Un 49enne, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all’altezza dell’ingresso del Policlinico di Messina. L’impatto è stato violento: l’uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava un’Africa Twin che era sprovvista di copertura assicurazione. Indaga la sezione infortunistica della polizia municipale di Messina. (ANSA).