Salute

Moto travolge un pedone, 49enne morto a Messina

Redazione 3

Moto travolge un pedone, 49enne morto a Messina

Sab, 11/07/2026 - 09:16

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Un 49enne, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all’altezza dell’ingresso del Policlinico di Messina. L’impatto è stato violento: l’uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava un’Africa Twin che era sprovvista di copertura assicurazione. Indaga la sezione infortunistica della polizia municipale di Messina. (ANSA).

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