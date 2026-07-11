Caltanissetta. Deliberate dall’Asp nuove assunzioni, incarichi e stabilizzazioni per garantire Lea e servizi territoriali

CALTANISSETTA. Prosegue l’azione di potenziamento delle risorse umane portata avanti dalla Direzione Aziendale dell’ASP di Caltanissetta. Con l’obiettivo prioritario di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti, garantendo contestualmente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), sono stati deliberati importanti provvedimenti che riguardano l’assunzione di nuovi medici specializzandi, il conferimento di incarichi di medicina generale e pediatria sul territorio, e il rinforzo del personale ospedaliero.

Di seguito il dettaglio delle principali misure adottate.

Medicina dello sport: conferito un incarico libero professionale al Dott. Luigi Vullo, medico specializzato in Medicina dello Sport, presso l’UOS Medicina dello Sport;

Medicina Generale (Mussomeli): Presa d’atto della nota dell’Assessorato Regionale della Salute per l’attribuzione dell’incarico R.U.A.P. (graduatoria carenze 2025) alla Dr.ssa Tania Di Gangi presso l’AFT Mussomeli-Vallelunga-Villalba-Sutera-Acquaviva Platani-Campofranco. L’incarico temporaneo si trasformerà a tempo indeterminato al conseguimento dell’attestato di formazione in medicina generale.

Pediatria di Libera Scelta: assegnato l’incarico di medico titolare alla Dr.ssa Floriana Leone dal 01/07/2026 per l’ambito territoriale di Caltanissetta-Resuttano-Santa Caterina Villarmosa; conferito l’incarico di titolarità (graduatoria carenze 2025) alla Dr.ssa Rosa Maria Concetta Provinzano dal 01/07/2026 per l’ambito territoriale di Gela.

Assegnato un incarico a tempo determinato fino al 31/12/2026 come Tecnico di Laboratorio al Dott. Marco Francesco Pepi che presterà servizio presso il P.O. di Niscemi.’- Conferiti incarichi a tempo determinato come Collaboratore professionale Sanitario Infermiere al Dott. Andrea Magliarisi e alla Dott.ssa Alice Occhipinti.

Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione: Assegnate ulteriori 6 ore settimanali (fino al 30/09/2026) presso le sale operatorie del P.O. S. Elia di Caltanissetta al Dott. Salvatore Ferrigno (già incaricato per 24 ore settimanali presso il P.O. V. Emanuele di Gela).

Medicina Legale (Assunzione a Tempo Indeterminato): Acquisito il nulla osta alla mobilità dall’azienda di provenienza per la Dr.ssa Corinne La Spina, Dirigente Medico di Medicina Legale, che viene pertanto assunta a tempo pieno e indeterminato (rapporto di lavoro non esclusivo).

Radiodiagnostica (Assegnazione Temporanea): Disposta l’assegnazione temporanea in entrata (ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001) per la durata di un anno della Dott.ssa Alessia Angela Maria Orlando, Dirigente Medico di Radiodiagnostica, destinata al P.O. S. Stefano di Mazzarino.

Cardiologia (Sanità Penitenziaria): Conferito un incremento orario di 2 ore settimanali alla Dr.ssa Paola Sanfilippo, Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Cardiologia, da svolgere presso la Casa Circondariale di Caltanissetta a decorrere dal 01/09/2026. Con questo incremento, le ore complessive della specialista presso l’ASP salgono a 35 settimanali.

Igiene Pubblica: Conferito 1 incarico a tempo determinato (32 ore settimanali) come Dirigente Medico di Igiene Pubblica al Dott. Daniele G. Mancuso, iscritto al VI° anno della Scuola di Specializzazione presso l’Università degli Studi di Palermo. Il contratto, attivo fino al conseguimento del titolo, prevede la successiva trasformazione del rapporto a tempo indeterminato previo assenso del professionista.