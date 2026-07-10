Nel nisseno, madre e figlia diplomate nello stesso giorno con il massimo dei voti

Madre e figlia diplomata lo stesso giorno in due istituti scolastici di Gela (Caltanissetta). La cinquantenne Lorella Sanfilippo e la figlia diciottenne Giordana La Vigna hanno concluso il percorso di studi, insieme e con il massimo dei voti, per entrambe 100/100.

Lorella Sanfilippo, che il diploma lo aveva già conseguito, si è rimessa tra i banchi per il percorso di studi dell’istituto alberghiero “Sturzo-Morselli”, indirizzo enogastronomia, frequentando i corsi serali nella classe 5A.

La figlia, invece, ha ottenuto il diploma al liceo scientifico “Elio Vittorini” di Gela, a sua volta con il massimo dei voti, nella classe 5ES