SICILBANCA inaugura a Palermo la scultura “Hidalgo con lilium”: un omaggio a Santa Rosalia

Palermo, 11 luglio 2026 – Alta due metri e venti e realizzata in ferro battuto, la scultura “Hidalgo con lilium” accoglie da oggi soci, clienti e cittadini all’ingresso dell’agenzia palermitana “Gino Morici” di SICILBANCA. Opera del maestro Enzo De Luca e del figlio Paolo, ispirata all’immaginario artistico di Gino Morici, è l’omaggio della banca di credito cooperativo siciliana alla patrona e alla città di Palermo. Inaugurata questa mattina in occasione del Festino di Santa Rosalia, “Hidalgo con lilium” completa il percorso di valorizzazione dell’identità culturale avviato da SICILBANCA nel 2024 con l’apertura della filiale palermitana dedicata a Gino Morici, artista palermitano del Novecento. Protagonista dell’opera è un hidalgo seduto con un lilium tra le mani. Il fiore, insieme alla rosa, richiama l’iconografia tradizionalmente associata a Santa Rosalia. Soddisfatto delle battaglie vinte per il bene comune, l’hidalgo rende omaggio alla città di Palermo con un gesto che esprime resistenza, rinascita e dignità, restituendo l’immagine di una comunità capace di rialzarsi e rifiorire ogni volta con orgoglio.«Con questa inaugurazione SICILBANCA rinnova il proprio legame con Palermo e con la sua identità più profonda. Attraverso “Hidalgo con lilium” abbiamo voluto rendere omaggio alla Santuzza e alla forza di una città che sa resistere, rialzarsi e rifiorire. È la banca che vogliamo essere: vicina alle persone, alle comunità e ai territori, capace di coniugare crescita, radici e attenzione alla dimensione culturale», ha dichiarato il presidente di SICILBANCA, Giuseppe Di Forti.L’opera conferma la volontà dell’Istituto di crescere nei territori mantenendo salde le proprie radici e continuando a distinguersi come banca di credito cooperativo vicina alle persone e alle comunità, nella convinzione che il rapporto umano rappresenti ancora oggi il valore più autentico dell’attività bancaria.«Crediamo che una banca di credito cooperativo debba contribuire allo sviluppo economico dei territori e, allo stesso tempo, valorizzarne il patrimonio culturale. “Hidalgo con lilium” racconta il nostro modo di essere banca: una banca radicata nelle comunità, capace di creare valore non solo attraverso i servizi, ma anche promuovendo iniziative che rafforzano il senso di appartenenza e l’identità dei luoghi», ha aggiunto il direttore generale di SICILBANCA, Michele Augello.«Palermo è una città che custodisce la propria storia guardando al futuro», ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha preso parte all’inaugurazione. «Opere come Hidalgo con lilium rappresentano un segno concreto di questo dialogo tra arte, identità e comunità. Ringrazio Sicilbanca per aver scelto di rendere omaggio a Santa Rosalia e alla nostra città attraverso un’iniziativa che valorizza il talento degli artisti e contribuisce ad arricchire il patrimonio culturale condiviso. Ogni gesto che rafforza il senso di appartenenza e celebra i valori di Palermo è un investimento prezioso per la crescita civile e culturale della nostra comunità». Alla presentazione ufficiale della scultura, collocata permanentemente all’ingresso dell’agenzia di viale Lazio, hanno partecipato Francesco Paolo Scarpinato, assessore dei beni culturali e dell’identità siciliana; il presidente del Consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo; l’assessore comunale alla Cultura, Antonio Rini; l’assessore comunale al Turismo, Alessandro Anello; il segretario generale Mario Russo di Federalberghi Sicilia.