E’ stato ritrovato morto, in contrada San Liborio, il pensionato settantenne di Santa Margherita di Belìce (AGRIGENTO) scomparso dalla tarda mattinata di giovedì. Il corpo è stato scoperto, da un cittadino, a poca distanza da dove l’anziano era scomparso. Di fatto, il settantenne – che si era spostato a piedi – non ha fatto molta strada. L’uomo era conosciuto perché fino ad un annetto fa lavorava ancora occupandosi della raccolta di ferro.
Ritrovato morto l’anziano agrigentino scomparso due giorni fa
Sab, 11/07/2026 - 16:37
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