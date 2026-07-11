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Ritrovato morto l’anziano agrigentino scomparso due giorni fa

Redazione

Ritrovato morto l’anziano agrigentino scomparso due giorni fa

Sab, 11/07/2026 - 16:37

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E’ stato ritrovato morto, in contrada San Liborio, il pensionato settantenne di Santa Margherita di Belìce (AGRIGENTO) scomparso dalla tarda mattinata di giovedì. Il corpo è stato scoperto, da un cittadino, a poca distanza da dove l’anziano era scomparso. Di fatto, il settantenne – che si era spostato a piedi – non ha fatto molta strada. L’uomo era conosciuto perché fino ad un annetto fa lavorava ancora occupandosi della raccolta di ferro.

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